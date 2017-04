O peixe que será comercializado atende todas as normas exigidas pelo program

O prefeito Emanuel Pinheiro e o Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico,Vinicius Hugueney, lançaram na segunda-feira (10), na Praça da República, a 26ª edição do Programa Peixe Santo, que este ano vem com o tema, “Humm... Nosso peixe é saboroso! É bom, é gostoso”.

Durante os dias 12, 13 e 14 a população cuiabana vai poder comprar o peixe da Semana Santa, por preços acessíveis a todos. Ao todo, serão 30 postos de comercialização do pescado, distribuídos nas quatro regiões da cidade. O peixe que será comercializado atende todas as normas exigidas pelo programa, desde questões sanitárias, fiscais, uniformes, origem, qualidade e manutenção do produto, aperfeiçoados através de cursos e seminários realizados, anteriormente, para o período, incluindo o valor.

Na oportunidade, o prefeito ressaltou, com muita altivez, o valor do quilo do pescado que vai estar na mesa da população. O Pintado custará R$ 18,00, os chamados “Peixes Redondos” como o Pacu e a Tambatinga o valor é de R$ 12,00 (sem escamas e sem vísceras) e a grande novidade deste ano, é o peixe limpo e sem espinhas que vai custar R$ 13,50. E parabenizar a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, por conseguir manter um artigo barato e de qualidade.

“Essa realização social é uma ação, para dar acesso à população, para que eles possam cumprir sua tradição sagrada. A nossa intenção, futuramente, será fazer com que o “Peixe Santo”, não fique somente na Semana Santa. Estamos estudando e, vamos buscar uma forma de obter apoios, para que este alimento não falte na mesa do povo cuiabano. Objetivo da minha gestão é oferece serviços públicos e humanizados a todos que aqui vivem,” frisou o Prefeito Emanuel Pinheiro.

Este ano, o Peixe Santo vai poder contar cerca de 120 toneladas de pescado que serão revendidos, todos originários de viveiros da baixada cuiabana. De acordo, com o secretario de Trabalho e Desenvolvimento Econômico Vinicius Hugueney, nada disso seria conquistado sem a sua equipe que trabalhou incansavelmente, para assegurar o projeto.

“É uma grande felicidade ofertar esse peixe, com preço acessível às famílias. Fizemos um direcionamento de começo ao fim, para chegar lá na ponta apresentando um produto de qualidade. E, além disso, a 26ª edição tem a minha idade, nasceu quando eu nasci e faz parte da nossa tradição e da nossa cultura,” orgulhou-se o secretário.

Ele ainda revelou que o programa também irá beneficiar instituições e associações carentes cadastradas na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, que receberão a doação do peixe, para reforçar sua alimentação.

Nada representa mais o cuiabano, como o peixe para a gastronomia local, ainda mais vinculado à fé cristã. No lançamento, na Praça da Republica foi possível perceber a alegria das pessoas ao saber que Programa Peixe Santo permanece e possibilita a sua compra.

“A gente estava aqui no centro fazendo compras, eu e minha mãe, quando vimos o caminhão do Peixe Santo e viemos logo para comprar, mas ainda não estava vendendo, mas quarta-feira a gente compra lá no bairro. É muito bom ele ter voltado,” agradeceu a consultora de vendas Alice Oliveira.

LOCAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO

REGIONAL CENTRAL

Praça Oito de Abril, Praça da República, Praça Ipiranga

REGIONAL OESTE

Jd. Paulista – Praça Vereda (Carmindo de Campos)

Av. 08 de Abril Frente ao Mercado Porto

Santa Helena – Praça dos Bororos Av. São Sebastião

Cidade Verde Av. Miguel Sutil (Trevo)

Novo Colorado - - EMEB Aparecida Escola Municipal

REGIONAL NORTE

CPA II- Praça Cultural Praça Cultural

CPA IV – Caixa D’água Praça da caixa d’água

Centro América – Av. Brasil - em frente do posto de gasolina (próprio)

Centro América – Av. Brasil - Esquina com rua Projetada

Av. Jurumirim (final da av.), Dr. Fabio / Três Barras

REGIONAL SUL

Praça do Kaique - Pedra. 90

Centro Multiuso – Pedra 90 ao lado da igreja

Av. Palmiro P. Barros Parque Cuiabá em frente ao Mercado

Praça N. Sra Aparecida - Pq. Cuiabá

Praça Osmar Cabral Point Central

Pascoal Ramos ao lado do Cemitério

Industriário I ao lado do Antigo Terminal

Industriário II em frente ao Mercado Bom Jesus

Praça Residencial Coxipó Ao Lado do miniestádio (esquina)

Praça Popeye do Tijucal

Av. Palmiro P. Barros – Bairro Nossa Senhora Aparecida ao lado da Regional Sul