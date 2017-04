Jovens são as maiores vítimas de violações aos direitos humanos no Estado

A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou em 2016 mais de 1.500 denúncias de violações aos direitos humanos em Mato Grosso.

Um estudo foi divulgado nesta semana fazendo um balanço das denúncias no País inteiro.

A lista apresenta apenas os casos registrados pela Ouvidoria e as divide em oito categorias.

Dos 1.545 casos registrados em MT, a maioria é contra crianças e adolescentes e também contra pessoas idosas.

Mato Grosso ficou na 21ª posição no ranking dos Estados.

Até o momento só foram divulgados números detalhados do período até junho de 2016.

Em todo o Brasil foram registradas denúncias de violação dos direitos das crianças e adolescentes, população LGBT, pessoas com deficiência, idosos, moradores de rua, com restrição de liberdade (como cadeias e hospitais psiquiátricos), além de casos contra igualdade racial e intolerância religiosa - sendo a umbanda e o candomblé as religiões mais afetadas.

Segundo o estudo, na maioria das categorias as mulheres são as maiores vítimas, e a maioria dos vitimizados se considera preto ou pardo.

As denúncias são feitas ligando para o número 100 ou pelo aplicativo "Proteja Brasil".

Confira os números de Mato Grosso:

Total de registros em 2016 – 1.545

Registros por categoria até junho de 2016:

Criança e Adolescente – 655

LGBT – 6

Pessoa com deficiência – 36

Pessoa Idosa – 129

Pessoa em situação de rua – 4

Pessoa em restrição de liberdade – 43

Contra igualdade racial – 3

Intolerância religiosa – 1

Leia o estudo AQUI.