THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, minimizou a polêmica criada em torno da transferência do delegado Flávio Stringueta, que atuava na diretoria da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), para a 2ª Delegacia de Polícia, do bairro Carumbé.

Nas redes sociais, o delegado disse que sua saída da GCCO foi feita de forma autoritária, para atender interesses pessoais e teria participação do secretário.

Em entrevista ao MidiaNews nesta quarta-feira (12), o secretário disse que só se manifesta sobre assuntos importantes e que transferência de Stringueta, para ele, é “insignificante”.

É uma opinião pessoal dele, que fica para ele. Eu só trato de questões importantes para Mato Grosso e isso é tão insignificante que eu não vou tratar. Não tem motivo para eu falar sobre isso

“É uma opinião pessoal dele, que fica para ele. Eu só trato de questões importantes para Mato Grosso e isso é tão insignificante que eu não vou tratar. Não tem motivo para eu falar sobre isso”, disse.

“Nosso Estado tem mais de três milhões de habitantes. É com eles que me preocupo, com homicídios, roubos, vítimas. A questão do Flávio Stringueta não me preocupa”, completou Jarbas.

O secretário ainda frisou que a transferência do delegado partiu da diretoria da Polícia Civil.

“Isso tem que ser questionado para a Polícia Judiciária Civil, não para mim. Eu não removo ninguém. Quem remove é a diretoria da Polícia Civil”, afirmou.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil disse que não vai comentar a crítica do delegado nas redes sociais.

A assessoria apenas alegou que a transferência de Stringueta foi feita para fortalecer a 2ª Delegacia de Polícia, que é a unidade policial com maior fluxo de pessoas diariamente.

O post

Stringueta disse que até terça-feira (11) não havia sido comunicado pelo atual delegado geral da Polícia Civil, Fernando Vasco, do porquê da transferência.

MidiaNews O delegado Flávio Stringueta, que foi transferido da GCCO

“Até ontem, terça-feira (11), o nosso Delegado Geral não teve a decência, consideração, ou mesmo delicadeza, de me chamar para uma conversa sincera sobre o ocorrido. Agiu com covardia, transferindo a sua responsabilidade para o Dr. Veiga, que hoje acumula as Diretorias de Atividades Especiais e Metropolitana, e que me afirmou que não tem o que me informar sobre o porquê dessa remoção repentina de uma unidade de elite da PJC/MT para uma indesejável pela maioria dos policiais (2° DP), dando-me a convicção de que foi um ato com motivação pessoal, totalmente desprovido de interesse público”, criticou.

Segundo o delegado, sua saída da GCCO tem “as digitais do Secretário de Segurança Pública”.



“Eu não me curvarei aos desmandos de pessoas que se mostram, com suas atitudes, despreparadas para as funções que desempenham, no caso o Dr. Fernando Vasco e Dr. Rogers Jarbas. A propósito, este último ainda não nos mostrou qual foi a vantagem que a PJC/MT teve em ter um Delegado de Polícia como Secretário de Segurança Pública. Creio que nem a PM/MT sabe nos informar alguma vantagem em ter um policial na mais alta posição da segurança pública de um estado”, relatou.



Leia mais:

Delegado critica remoção da GCCO e culpa secretário da Sesp