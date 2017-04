DA REDAÇÃO



Representantes de oito dos 15 espaços que participarão da Feira Internacional do Turismo (FIT) Pantanal 2017 apresentaram as novidades gastronômicas que foram especialmente elaboradas para o evento, nesta terça-feira (11.04). Os detalhes dos pratos que serão servidos na FIT foram conferidos pela imprensa na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MT), em Cuiabá.

Com o tema ‘turismo sustentável’, a FIT ocorrerá entre os dias 20 e 23 de abril, no Centro de Eventos do Pantanal, na Capital. E, como o tema é sustentabilidade, a equipe de consultores do Senac, Paulo Augusto e Jeane Morais, sob supervisão da chef Márcia Mesquita, criou dois pratos exclusivos que prometem repetir o sucesso do ano passado na área gastronômica da feira, que sempre é uma das mais movimentadas.

Com o conceito de elaborar receitas mais naturais, valorizando ingredientes locais e trazendo inovação, a chef decidiu se inspirar na culinária oriental para criar o sushi de jacaré. “A comida oriental é conhecida por ser muito fresca, que utiliza bastante o pescado e, foi então, que pensamos em testar com a carne de jacaré que possui uma textura e leveza que combinam com a proposta do sushi. Após alguns testes, realmente funcionou”, revela Márcia.

O outro prato inédito da FIT será o quibe suíno, que também contém elementos da cozinha internacional para a concepção. “A nossa carne é uns dos maiores patrimônios de Mato Grosso, por isso, queríamos trazer ao público uma opção que tivesse a proteína, então, decidimos pela carne de porco que é mais leve que a de boi e tão nutritiva quanto”. A proposta foi uma forma de tornar a receita mais acessível e diferenciada, agradando crianças e adultos.

O quibe será comercializado durante a FIT no espaço gastronômico. Já o sushi de jacaré será tema de uma das oficinas promovidas pelo Senac na programação técnica, e quem quiser participar pode fazer a inscrição gratuita no endereço eletrônico www.fitpantanal.com.br.

Participantes

Entre os participantes, também está a empresária Denise Arruda, que trouxe os docinhos tradicionais e outros com sabores mais exóticos, como o de licor de pequi, o de furrundu e coco, e o de limão.

“Esses doces em que utilizo produtos regionais são todos oriundos da agricultura familiar. O licor é produção caseira, eu mesma faço, o furrundu vem de Poconé e o limão, de Livramento. Eu acho a proposta de aliar sustentabilidade e gastronomia bem interessante, apesar de não ter tanta aceitação do público, tenho notado que as pessoas procuram experimentar e acabam gostando. É uma forma de ajudar o mercado local também”, revela a doceira da marca Maria Gracinha.

Participando pela 2ª vez da FIT Pantanal, o chef Waldemar Untar está animado com mais uma edição e espera repetir o sucesso do ano passado, tanto que venderá novamente o seu sanduíche de costela com chutney de manga. Além disso, os visitantes poderão provar um hot dog com ragu de linguiça e um brownie com xerém de castanha de caju. “Todos os meus pratos levam o conceito de sustentabilidade, pois, ingredientes como a manga, a carne, o queijo, a maionese de manjericão, a castanha, são todos de pequenos produtores do município de Jangada”, explica o personal chef.

Mas quem pensa que só de comida vive a FIT Pantanal está enganado. O bartender Leonardo Tiarayu elaborou um drinque exclusivo para a FIT, que leva o nome de ‘Tchá por Deus’. Os ingredientes são licor e cachaça de pequi, xarope de cumaru e algumas ervas regionais, como quebra-queixo e douradinha. “Fui até o mercado do Porto para pesquisar ervas que pudessem tornar a bebida mais palatável. Fui fazendo os testes e resultou nessa bebida refrescante, super aromática, leve e adocicada. Espero que o público aprove”, pontua o empresário da Neo Drinks. No estande também haverá drinques sem álcool, misturas de bebidas com chás e frutas, para ficar em sintonia com a proposta do mais natural possível.

A intenção da FIT é promover tudo o que Mato Grosso tem, conforme afirma o secretário-adjunto de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Luis Carlos Nigro. “Realizar um grandioso evento como este é a oportunidade de colocar numa enorme ‘vitrine’ nossos atrativos turísticos, nossos produtos da agricultura, nossas tradições culturais e a nossa rica gastronomia. Queremos incentivar o mato-grossense a consumir, cada vez mais, os insumos produzidos na região, de forma a fomentar o mercado, fortalecendo os pequenos agricultores e gerando renda e trabalho para a comunidade”.

Para ele, isso também causa resultados positivos para o turismo. “Alguns desses atrativos tornam as cidades ainda mais procuradas. Esse é o grande legado que a Feira deve deixar, fazer com que o povo valorize o que é nosso, comprando mais, investindo mais e conhecendo mais”, revela Nigro.

Outros nomes que integram a lista de participantes da feira são: Casa do Parque, Mundareo, Dom Sebastião, Okada, São Benedito, Orgulho Cuiabano, Marina do Altayr, Padori, Easy Burguer, Cadê meu Doce?, Bendito Pote e Casa dos Bolos.

FIT

A Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT 2017) é promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso e o Sindicato das Empresas de Turismo/Sindetur, e conta com a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso (ABIH-MT) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso (ABAV-MT). Também recebe o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso (Sebrae-MT), Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) e Serviço de Aprendizagem Comercial de Mato Grosso (Senac-MT).