Crianças formaram boa parte do público no primeiro dia de encenação do Auto da Paixão de Cristo, no Memorial João Paulo II, Sesi Papa, em Cuiabá. Na noite dessa terça-feira (11.04) mais de três mil pessoas acompanharam a apresentação teatral. Os brinquedos gratuitos, a feira de economia criativa e praça de alimentação também atraíram as famílias ao local.

O servidor público Fernando Tonon chegou ao Memorial pouco depois da abertura dos portões. Ele estava acompanhado da esposa Ana Flávia e da pequena Isabela, de um ano. Até o início da peça às 20h, os três aproveitaram o espaço de entretenimento com brinquedos gratuitos.

"Todos os anos eu e minha esposa prestigiamos este evento. Gostamos da apresentação teatral. Mas agora, com a Isabela o programa é ainda mais interessante, porque são pouco espaços gratuitos com algum atrativo, especialmente com bebes de colo. Aqui, até pela estrutura de local, que é aberto, é possível aproveitar em família", afirma Fernando.

A família de Alessandra Melo também assistiu a apresentação nessa terça-feira. Alessandra, o esposo Fábio e os dois filhos Gabriel e Fabiana, assistiram a todas as edições do Auto da Paixão de Cristo. A família é evangélica e a encenação da Paixão de Cristo é parte da programação de Páscoa. "Fazemos questão de vir pois esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Como cuiabana também me orgulho muito de ver um evento desse porte na minha cidade", comenta Alessandra Melo.

O secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, reforçou o convite para a população mato-grossense ir até o Memorial. No espaço, todo pensado para receber a população, a apresentação segue até o dia 16 com entrada gratuita. Além de brinquedos como carrossel, pula-pula e escorregador inflável. Tudo sem custo. "Independente da religião a apresentação teatral valoriza a fé do povo mato-grossense e convida à reflexão de amor ao próximo e tolerância, tão necessários", afirmou o titular da Setas.

Apresentação

A encenação do Auto da Paixão de Cristo é realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) desde 2007, em Cuiabá. Nesses 10 anos, o espetáculo cresceu e se sagrou o segundo maior teatro a céu aberto do país a encenar a morte e ressurreição de Cristo, com um público médio de 10 mil pessoas por dia.

Esse ano, o evento gratuito ocorre entre os dias 11 e 16 de abril, no Memorial João Paulo II, Sesi Papa, na Morada do Ouro, e traz pela segunda vez o ator Henri Castelli no papel de Jesus Cristo. Os portões são abertos as 17h para o acesso a praça de alimentação, feira de economia criativa e brinquedos, esse último gratuito. A peça Auto da Paixão de Cristo começa às 20h.