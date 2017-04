DA REDAÇÃO



Dezenas de crianças e adolescentes, atendidos pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Nobres, tiveram momentos de interação e conhecimento com policiais do 7° Batalhão e da 1ª Companhia de Polícia Militar (2º Comando Regional) nesta terça (11/04).

Policiais dessas duas unidades abordaram diversos temas na palestra que ministraram no CRAS, entre os quais a relação com os professores, pais, amigos, além dos perigos e danos provocados pelo uso de drogas.

Essa ação é fruto de uma parceria entre a Polícia Militar e o Executivo Municipal, criada com a finalidade de atender estudantes das escolas públicas. O público alvo são as crianças e adolescentes das diversas faixas etárias, que já se envolveram com atos infracionais ou estão em situação de riscos ou vulnerabilidade social.

Essas palestras fazem parte do programa de rondas escolares recém-reativado pela Polícia Militar em Nobres. Além de policiar o entorno das unidades escolares, as guarnições interagem com a comunidade escolar - crianças, pais, lideranças comunitárias, direção e professores.