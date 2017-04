No detalhe, a Hilux que foi furtada dentro do estacionamento do Shopping Goiabeiras

O comerciante Alexander Borges Vieira de Aquino ingressou nesta quarta-feira (12) com uma ação na Justiça contra o Shopping Goiabeiras, após ter vários pertences furtados de dentro da sua caminhonete Hilux no estacionamento do centro comercial.

Conforme o comerciante, o furto ocorreu no dia 20 de março. Desde então, ele disse que vem tentando um acordo com a direção do shopping para ser ressarcido, mas não obteve respostas.

Foi levado do carro de Alexander: uma carteira da marca Tommy, um óculos de sol da Ray-Ban, R$ 650 em dinheiro, dois cheques de terceiros no total de R$ 563, além de CNH, RG e cinco cartões de débito e crédito.

“No dia 20 de março, por volta de 11h33, eu estacionei o meu carro lá no shopping e tirei da minha carteira apenas o cartão de crédito que ia utilizar. Fui nas Lojas Americanas e na Victor Hugo comprar um presente de aniversário para a minha esposa. Por volta de 12h10, eu retornei para o carro e quando fui guardar o cartão na carteira percebi que tinham levado tudo”, contou, em entrevista ao MidiaNews.

Eles (Multipark) disseram que iam apurar o caso e depois iriam me dar um retorno. Eles me deram um prazo e não cumpriram. Fui atrás, liguei várias vezes, mas me ignoraram

Alexander disse que procurou a Multipark, que é responsável pelo estacionamento do shopping, e foi orientado a preencher um formulário.

“Eles [Multipark] disseram que iam apurar o caso e depois iriam me dar um retorno. Eles me deram um prazo e não cumpriram. Fui atrás, liguei várias vezes, mas me ignoraram”, disse.

Após isso, o comerciante alegou que procurou a direção do shopping.

Lá, segundo ele, foi informado de que não iria ser ressarcido porque o carro não tinha sinais de arrombamento.

“Só que está ai no jornal todos os dias que os veículos estão sendo furtados através de controles de portão eletrônicos de residência, que impede o travamento das portas do carro ou aquele que é comprado no Paraguai e escaneia o código da frequência da porta e abre da mesma forma”, disse.

O comerciante chegou a fazer um vídeo que comprova esse tipo de modalidade de furto. (Veja abaixo)

Alegou que encaminhou as imagens para a direção do shopping, mas mesmo assim não teve acordo.

“Revoltado”

Alexander disse que se sente “revoltado” e “decepcionado” com a situação.

“Principalmente porque o shopping cobra um valor abusivo pelo estacionamento e quando o cliente precisa ser reparado é tratado dessa forma”.

“Por isso, resolvi levar esse caso para a Justiça. Desisti de fazer acordo. Já se passaram mais de 20 dias e eles não tomaram nenhuma providência”, pontuou.

Até o momento, a Justiça de Mato Grosso possui entendimento de que as empresas tem responsabilidade de objetos furtados dentro de seus estabelecimentos.

Tanto que recentemente, a empresa City Lar foi condenada a indenizar em R$ 43 mil um cliente que teve o carro roubado dentro do estacionamento da empresa na cidade de Diamantino (188km de Cuiabá).

Outro lado

Em nota, a direção do shopping afirmou que Multipark não se responsabiliza por pertences deixados dentro do carro e, que inclusive, aconselha os motoristas a retirá-los do veículo.

"A responsabilidade da Multipark está limitada ao valor do veículo, incluindo se os valores corespondente aos seus acessórios fixos. Solicita se que, valores, pertences pessoais e acessórios não incorporados ao veículo, sejam retirados de seu interior. Caso contrário, deverão ser registrados em formulário próprio à disposição no estacionamento, sendo facultado à Multipark aceitar ou não os itens declarados." Todas as informações estão impressas no verso no ticket fornecido na entrada do estacionamento.

Essa instrução é a mesma para os mais de 300 estacionamentos Multipark de todo o Brasil.

