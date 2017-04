VINICIUS MENDES

DA REDAÇÃO

Com o feriado prolongado de Semana Santa, muitos serviços não irão atender de hoje até domingo.

O feriado começa na Sexta-feira (14) e vai até o domingo de Páscoa (16).

Veja quais estabelecimentos funcionarão e quando voltarão o atendimento:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas na sexta-feira e voltarão a atender somente na próxima segunda-feira (17). Na quinta, o funcionamento é normal, das 11h às 16 horas.

Correios

As agências dos Correios funcionarão na quinta-feira, das 9h às 17 horas, mas estarão fechadas na sexta-feira e no sábado.

O atendimento retorna na segunda-feira.

Comércio

O comércio não abrirá na sexta-feira, mas funcionará normalmente no sábado, das 8h às 13 horas.

De acordo com convenção coletiva do Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá (SECC) firmada em 1º de janeiro de 2017, valendo para o decorrer deste ano, o comércio não está autorizado a abrir as portas, já que trata-se de um dos feriados inegociáveis.

Essa decisão consta na 17ª cláusula do documento da convenção e assim foi deliberado por se tratar de um feriado religioso e devido à importância do seu significado.

Detran-MT

O Detran funciona até quinta-feira e fecha na sexta. Apenas na segunda-feira o atendimento retorna.

Escolas

As escolas municipais e estaduais estarão fechadas na sexta-feira, voltando a funcionar normalmente na segunda (17).

Ganha Tempo

O Ganha Tempo funciona regularmente na quinta-feira e fecha na sexta-feira. No sábado o atendimento retorna, das 7h30 às 11h30.

Parques

Os parques estaduais Zé Bolo Flô, Mãe Bonifácia e Massairo Okamura, funcionarão normalmente neste feriado prolongado.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência nas policlínicas, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente durante o feriado na Capital e em Várzea Grande.

Segurança

Todas as delegacias, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), unidades do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros devem atender a população normalmente.

Shoppings

Nos shoppings Goiabeiras, Pantanal e Três Américas as lojas vão fechar somente na sexta-feira.

Na sexta, praças da alimentação, cinemas, e áreas de lazer vão funcionar das 11h às 22 horas, no Goiabeiras e Pantanal, e das 14h às 20h no Três Américas.

O funcionamento volta ao normal no sábado (15).

No domingo as lojas funcionam das 14h às 20 horas e os cinemas e praças de alimentação das 11h às 22 horas.

Transporte Coletivo

As empresas de ônibus estarão operando com uma frota aproximadamente 15% menor na sexta-feira e no domingo. Este funcionamento é realizado em todos os domingos e feriados.

Zoológico

O zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) estará fechado na sexta-feira (14). A coordenação informou que a visitação será retomada no sábado (15).