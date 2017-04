VINICIUS MENDES

A Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC) completa no próximo dia 29 de abril 18 anos de existência.

Desde a fundação, a entidade já atendeu incontáveis famílias do interior de Mato Grosso, além de outros Estados e até mesmo de países vizinhos.

A casa tem capacidade de abrigar 20 crianças, acompanhadas de um responsável, durante toda a duração de seu tratamento.

O vice-presidente da AACC, Benildes Aureliano Firmo, trabalha no local desde sua fundação.

Ele diz que a missão da casa é defender a vida das crianças e adolescentes com câncer. E que o trabalho é gratificante, apesar do convívio diário com histórias de dor e sofrimento.

“Quando você vê uma criança, que o médico a libera, que ela pode ir embora, e viver a sua vida, isto para nós já é uma grande vitória. A nossa missão é essa, ajudar a defender a vida, a saúde, dessas crianças e adolescentes”, diz o vice-presidente.

A associação foi criada por causa da necessidade de ajudar crianças de família de baixa renda que tinham que permanecer na Capital para fazer o tratamento.

Segundo ele, após passarem pelos procedimentos médicos, as crianças eram liberadas para voltar para casa.

“Aí elas saíam e não tinham onde ficar aqui. Voltavam pra casa lá em suas cidades, onde não tinham condições de manter o acompanhamento adequado, porque a família era pobre. Aí elas recaíam, quando não morriam”, conta Benildes.

Para Ceni Carolina Dutra, de Barra do Garças, mãe de um menino de 7 anos que já está na casa há 3 anos e 4 meses, a AACC é fundamental para dar apoio a quem não tem família na Capital.

“A casa é um suporte pra gente. Porque eu mesma não tenho família aqui em Cuiabá. Aí é um apoio para as nossas crianças”, diz a mãe.

Segundo Benildes, a AACC atende crianças além do Estado de Mato Grosso.

“Nós atendemos crianças do interior do nosso Estado, mas também de outros Estados, como Rondônia. Nós já tivemos crianças do Tocantins, do Acre, já tivemos crianças da Bolívia, até da Venezuela”, afirma.

Para ser abrigada na AACC, a criança precisa primeiro obter a indicação de um médico para o tratamento na Capital.

Em seguida, ela e o responsável são encaminhados à Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde, que confere com a associação se há vagas disponíveis.

O Governo do Estado auxilia disponibilizando as três professoras que trabalham no local ou quando a AACC se inscreve em algum programa de auxílio disponível.

A casa, no entanto, sobrevive principalmente de doações de empresas ou pessoas. Todo mês as despesas passam dos R$ 100 mil.

“A manutenção é através do apoio, da colaboração, da contribuição da nossa sociedade. As doações que nós recebemos conseguem suprir todo este custo. Mas nós sempre pedimos à sociedade para estar nos ajudando e fazendo arrecadações para poder manter a casa. Porque o custo operacional é pesado mesmo”, diz o vice-presidente.

A unidade conta com mais de 20 salas, entre a classe hospitalar, brinquedoteca, sala de música e salas administrativas. O custo é pesado também por causa da quantidade de serviços prestados.

“Nós oferecemos cinco refeições por dia e esta alimentação tem que ser saudável. Também tem a hospedagem, o transporte, o atendimento psicossocial e também o social que nós fazemos junto às famílias. Fornecemos cesta básica a todas elas. Então o nosso atendimento é muito amplo”, afirma.

Além de ajuda com doações, Benildes afirma que o trabalho voluntário também é muito importante.

A associação possui 33 funcionários que vão diariamente, mas a visita de voluntários é sazonal.

Existe a demanda por voluntários para auxiliar na cozinha e na limpeza, mas também de voluntários para brincar e passar tempo com as crianças.

Marcus Mesquita Imagens Benildes Firmo, vice-presidente, apresenta as instalações da AACC-MT

“A demanda do trabalho é muito grande. Mas nós também precisamos de voluntários que gostam de trabalhar com crianças desenvolvendo brincadeiras. No McDia Feliz nós conseguimos mais de 500 voluntários, mas isso é sazonal”, explica o vice-presidente, referindo-se ao evento anual da cadeia de lanchonetes.

Para Joaquim Antônio de Oliveira, de 17 anos, quase há um ano na casa, as visitas são a melhor parte.

“O que eu mais gosto aqui é quando os voluntários vêm para alegrar a gente. Já fiz bastante amigos aqui”, diz o adolescente.

Desvio

Há cerca de um ano e meio, a associação passou por um período difícil, talvez o pior de sua história.

No final do ano de 2015, a ex-presidente da entidade Telen Aparecida da Costa, seu marido Willian César Batista de Jesus e o empresário Luciano Gledson Monteiro Catelan foram denunciados pela suspeita de desviarem R$ 1,6 milhão em doações. Eles chegaram a ser presos.

De acordo com o inquérito, o grupo, supostamente liderado pela ex-presidente, utilizava-se de uma empresa “laranja” de Catelan para promover a lavagem do dinheiro desviado da AACC, que consistia em doações e verbas de convênios da entidade com o poder público.

De acordo com Benildes, o dinheiro ainda não foi devolvido, pois o caso ainda está na Justiça.

Durante este período, o vice-presidente conta que foram abandonados por alguns apoiadores e que até recebiam ligações de pessoas reclamando.

“Teve algumas pessoas que ligaram bravas, mas hoje já continuam do nosso lado novamente. Muita gente nos abandonou, mas muitos deles já voltaram, porque este foi um caso isolado. Foi um ato insano e diabólico”, lamenta Benildes.

Segundo ele, a casa nunca deixou de atender as crianças, mesmo durante este período, porque a sociedade entendeu a função da AACC.

“Nós passamos por esse percalço, mas em 2016 trabalhamos com a alma e com o coração, para que realmente tudo se reestabelecesse. Porque as crianças não têm culpa do que aconteceu, então elas não podiam sofrer nenhuma consequência disso. A sociedade entendeu que o que aconteceu foi obra de uma pessoa”, disse.

Neste ano de aniversário, o vice-presidente espera receber um terreno de 7 mil metros quadrados, próximo ao Hospital de Câncer, onde será construída uma nova sede.

A promessa foi feita pelo secretário de Estado da Casa Civil, Paulo Taques, em 2015, durante a entrega dos alimentos arrecadados no evento "Amigos da Solidariedade".

Marcus Mesquita Imagens Pátio e refeitório da AACC-MT

De acordo com ele, o terreno não foi entregue no ano passado pois era ano de eleições, mas a Secretaria de Estado da Casa Civil já garantiu que a entrega será feita ainda este ano.

“A nossa perspectiva é que, nesse ano de aniversário, já teremos o terreno. Não saiu no ano passado por causa da eleição. Aí eles pediram paciência. Agora em fevereiro já estiveram aqui, fizeram um levantamento da documentação”, diz.

O vice-presidente reforça que a intenção da associação também é incentivar a solidariedade das pessoas.

“A nossa luta aqui é essa, defender as crianças e conscientizar a sociedade de que não é só o remédio que cura. A solidariedade também cura. O amor a essas crianças também cura. E, acima de tudo, a atitude de cada pessoa ajuda a curar”, diz.

A ajuda à AACC pode ser feita por transferência bancária, doação de alimentos e materiais ou se inscrevendo pelo site para fazer trabalho voluntário. O telefone para contato é (65) 3025-0800.