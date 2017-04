Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre nesta segunda-feira (10) as inscrições do processo seletivo para 1.038 vagas temporárias em cargos de níveis médio e superior.

Do total das oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para negros.

As inscrições devem ser feitas a partir das 14h do dia 10 de abril até as 23h59 do dia 9 de maio pelo site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss. A taxa varia de R$ 41 a R$ 78.