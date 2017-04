DA REDAÇÃO



O lançamento do campeonato de futebol amador, o Peladão de Mato Grosso, previsto para ocorrer nesta quinta-feira (13.04), no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, foi adiado para o próximo dia 20 de abril, as 19h, também no ginásio.

O adiamento foi um pedido das equipes inscritas no campeonato, devido ao feriado prolongado da semana santa.

Neste ano o Peladão contará com 324 equipes. Haverá também pólos de competição no interior do estado, em cidades como Chapada dos Guimarães, Poconé, Acorizal e Nobres.

No lançamento oficial, no dia 20, a comissão organizadora entregará bolas oficiais para todos os times participantes da competição. Os dirigentes das equipes também poderão esclarecer dúvidas quanto à tabela e regulamento dos jogos.

A primeira rodada da competição será nos dias 29 e 30 de abril. O Peladão conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT).