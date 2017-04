DA REDAÇÃO



O Governo do Estado paga nesta quinta-feira (13.04) o 13º salário dos servidores que fizeram aniversário no mês de março. Os valores serão creditados nas respectivas contas dos funcionários no final do dia. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a folha de pagamento injetará R$ 34,557 milhões na economia, na véspera do feriado.

A antecipação do 13º é um esforço feito pelo Executivo para que os servidores aniversariantes possam receber antes do feriado da Paixão de Cristo, comemorado na sexta-feira (14), pois como a data prevista para o pagamento era o dia 15 (sábado), os funcionários só receberiam na próxima segunda-feira (17).

Neste mês de abril o Governo também já antecipou para o dia 7 o pagamento do salário de março, no total de R$ 178 milhões. A data do atual calendário é o dia 10. Nesse mesmo dia foram pagos ainda os proventos aos servidores das autarquias, que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e devem receber no quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

No dia 5 o pagamento foi feito aos aposentados e pensionistas, cuja folha somou R$ 134 milhões.