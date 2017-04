Com a batida, o carro rodou na pista e só parou em um barranco

O jovem Flávio Augusto Figueiredo da Silva, de 22 anos, morreu após colidir seu carro de frente com uma carreta, em Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá), na noite de quarta-feira (12).

No veículo, um Gol vermelho, ainda estava um amigo da vítima, de 20 anos.

O amigo foi socorrido e encaminhado com diversos ferimentos para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

Já o condutor da carreta não ficou ferido.

Conforme a Polícia Militar, o motorista do carro seguia sentido Norte de Mato Grosso quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contraria e colidiu de frente com a carreta.

Com a batida, o carro rodou na pista e só parou em um barranco.

O corpo de Flávio Augusto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local.

O acidente será investigado pela Polícia Civil da cidade.