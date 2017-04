Samu faz o socorro do motociclista, que na Avenida Miguel Sutil

DA REDAÇÃO



Um caminhão que transportava funcionários da Prefeitura de Cuiabá se envolveu em um acidente com um motociclista na manhã desta quinta-feira (13), na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

O acidente aconteceu próximo ao Supermercado Fort Atacadista.

Weverton de Paula, 24 anos, estava a caminho do trabalho, indo no sentido da Avenida General Mello, quando teria sido "fechado" pelo caminhão, segundo testemunhas.

O motociclista teve fratura exposta na perna direita e várias escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por causa do acidente, o trânsito no local ficou congestionado. Agentes do Serviço de Mobilidade Urbana (Semob) foram ao local controlar o fluxo de veículos.

Este é o segundo acidente no mesmo trecho em menos de 24 horas. Na quarta-feira (22), um Honda Fit capotou, deixando dois feridos.