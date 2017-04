DA ASSESSORIA



Estão abertas as inscrições para o Projeto Transformar, realizado pela Fundação André e Lucia Maggi (FALM). Para se inscrever, basta acessar o site www. fundacaoandreeluciamaggi.org. br até o dia 10 de maio.

O Transformar tem como objetivo fortalecer a capacidade de gestão de iniciativas ou organizações que desenvolvem projetos para a transformação social.

Oferece gratuitamente cerca de 20 horas de formação online e até 360 horas de assessoria individual para iniciativas sociais. As aulas são realizadas em uma plataforma virtual.

O público-alvo são pessoas que participem de iniciativas ou organizações sociais do terceiro setor, formais ou informais, com foco de atuação em áreas como assistência social, cultura, desenvolvimento local, educação, habitação, inclusão econômica, meio ambiente, saúde, entre outras.

Outro requisito é que as inciativas sociais desenvolvam suas atividades nos municípios onde a AMAGGI tem unidades operacionais instaladas, como armazém, fábrica, porto ou escritório.

Dia D Transformar

As iniciativas e organizações sociais que participarem das capacitações e das assessorias do Transformar serão convidadas a compartilhar o que aprenderam ao longo do projeto com sua rede ou comunidade local.

Durante o mês de novembro de 2017, cada participante será convidado a realizar uma atividade local, o Dia D Transformar, seja em formato de um evento ou de uma reunião onde irá apresentar seus principais aprendizados e planos de forma concisa para a comunidade do seu entorno.



O projeto

O Transformar é realizado desde 2015 e representa uma evolução da Seleção Pública de Projetos, realizada pela FALM desde 2007. Em 2016, o projeto contemplou 38 iniciativas de 16 municípios dos estados de Mato Grosso, Amazonas, Paraná e Rondônia.

Mais Informações pelos telefones (65) 3645-5363/ 5353ou pelo site www. fundacaoandreeluciamaggi.org. br.

A Fundação André e Lucia Maggi (FALM) é a instituição responsável pela gestão do Investimento Social Privado da AMAGGI e há 20 anos investe socialmente nos municípios onde a empresa atua. Acompanhe a FALM pelo site, Facebook e Youtube.