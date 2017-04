DO TERRA NOTICIAS



Um grupo de engenheiros biomédicos estaria trabalhando em um projeto secreto da Apple, inicialmente concebido pelo seu fundador, Steve Jobs, voltado a criar sensores capazes de medir o nível de açúcar no sangue, que poderão ser assim um instrumento para tratar o diabetes.

Segundo a norte-americana "Cnbc", que citou três fontes internas, os sensores deverão medir a quantidade de glicose no sangue do usuário de uma maneira não invasiva, ou seja, sem usar agulhas, para melhorar o tratamento da doença e facilitá-lo no dia a dia.

De acordo com publicação, a Apple estaria trabalhando nesse projeto há ao menos 5 anos e o estaria testando em clínicas e outros espaços de Palo Alto, na Califórnia, sede da Maçã.

A dificuldade do projeto, cuja ideia já havia atraído outras companhias, é principalmente o de encontrar uma maneira de realizar a medição sem que o usuário tenha que furar a pele.

Uma das fontes afirmou que a Apple está trabalhando com sensores ópticos que jogariam uma luz na pele dos pacientes com diabete e assim conseguiria medir a glicose no sangue. Se a companhia norte-americana realmente conseguir realizar esse feito, milhões de diabéticos ao redor do mundo poderão se cuidar de maneira muito mais prática e menos dolorosa. Além disso, a descoberta transformaria os "wereables", gadgets usáveis como o Apple Watch, em aparelhos não apenas desejados, mas sim necessários, e mudaria o modo como a doença é tratada por médicos e especialistas.

Fonte https://saude.terra.com.br/apple-pesquisa-cura-de-diabetes-projeto-secreto-de-jobs,d327e4bff9c40994c65ac30340037ea8h1i6v905.html