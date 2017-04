Buracos na Estrada do Moinho já provocaram acidentes

VINICIUS MENDES

DA REDAÇÃO

Motoristas cuiabanos têm reclamado com mais intensidade da proliferação dos buracos nas ruas e avenidas da Capital.

Na Estrada do Moinho (Arquimedes Pereira Lima), as crateras já causaram acidentes e estouro de pneus.

Segundo Adelson da Silva, funcionário de uma empresa instalada às margens da avenida, os buracos em frente ao estabelecimento já existem há mais de dois meses.

“Semana passada teve acidente. No mês passado, um carro foi desviar do buraco e atingiu um motociclista. Todos os dias você vê pelo menos um carro com pneu furando por causa desses buracos”, disse.

Na Avenida Osvaldo Corrêa, no Bairro Despraiado, há um buraco que há cinco meses atrapalha o tráfego e também já provocou um acidente.

“O motorista foi desviar do buraco e acabou batendo aqui na minha barbearia”, conta o barbeiro Felipe Ranzuli.

No Bairro Canjica, entre as avenidas do CPA e Dante de Oliveira, muitas ruas são tomadas pelas crateras.

Segundo os moradores, após a reforma na ponte sobre o Córrego do Canjica, veículos pequenos e ônibus começaram a andar dentro do bairro, o que acabou afetando a qualidade do piso.

“Há uma semana um carro quase caiu no córrego aqui por causa do buraco”, relatou a moradora Maria Joana Albuquerque.

Os buracos já existem há mais de três meses e, de acordo com os moradores, a Prefeitura até faz o conserto do asfalto, mas logo os buracos aparecem novamente.

“A situação está uma calamidade: buracos pra todo lado. Com as chuvas, eles só vão aumentando. Aí eles [funcionários da Prefeitura] vêm e tapam, mas é um trabalho mal feito. E os buracos aparecem de novo”, diz dona Iraci Maria de Araújo, moradora do bairro.

Saneamento

A CAB Cuiabá frequentemente abre buracos nas ruas da Capital para fazer manutenções, mas segundo a empresa os buracos são sempre fechados.

No Bairro Duque de Caxias, dois buracos abertos pela CAB, bem em frente ao edifício Ravenna Park, permanecem abertos, causando transtornos a motoristas.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas costuma fechar os buracos abertos pela empresa de saneamento, mas apenas quando os encontra, afirma o secretário-adjunto Júlio Cesar Paes de Barros Malheiros.

A partir da semana que vem, caso a Procuradoria Geral do Município aprove, todo o trabalho de tapa-buracos ficará na mão da Secretaria, mesmo os abertos pela CAB, tirando da empresa esta responsabilidade.

O secretário-adjunto diz que a Pasta possui 12 equipes que fazem o tapa-buracos na cidade, e que os trabalhos são retomados após o período de chuvas.

A Secretaria possui uma lista com os bairros que mais necessitam do serviço - e são exatamente aqueles com maior trânsito de ônibus.

O mapeamento é feito através dos apontadores da Secretaria e também dos pedidos dos presidentes de bairro.

No início do mandato, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) chegou a anunciar que há cerca de 44 mil buracos na cidade. Em entrevista na semana passada, ele afirmou ter feito uma ação imediata, mas que deve incrementar os trabalhos após o fim das chuvas.