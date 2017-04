DA REDAÇÃO



A juíza Tatiane Colombo, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, negou pedido do atual presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), João Carlos Oliveira Santos, que pretendia anular as eleições da nova diretoria da entidade, realizada no dia 16 de março.

Com isso, fica mantida a vitória do presidente licenciado do Cuiabá Esporte Clube, Aron Dresch.

Na ação, João Carlos Oliveira alegou que Dresch não poderia assumir o cargo porque teve sua chapa impugnada pela Comissão Eleitoral da FMF.

Segundo o documento, a chapa do empresário teria cinco assinaturas inválidas, o que faria com que ele não possuísse o número de assinaturas suficientes para o registro.

A votação, no entanto, foi realizada após uma assembleia-geral realizada na dia da eleição. Isto porque o estatuto da Federação prevê que uma decisão tomada em assembleia-geral é soberana em relação a qualquer outra.



A magistrada entendeu que não houve vícios na forma como foram tomadas as decisões da Assembleia Geral Eletiva, em razão dos julgamentos administrativos que foram realizados na ocasião do pleito.



“A Assembleia Geral possuía competência suficiente para reformar a decisão da Comissão Eleitoral, razão pela qual não vislumbro nulidade de que a Assembleia Geral não poderia analisar o pedido”, disse a juíza Tatiane.



Aron Dresch, que encabeçou a chapa “Renovação”, recebeu 22 votos, enquanto que João Carlos Oliveira recebeu somente 15 votos



“Mais uma vez a Justiça comprovou que a eleição foi pautada sobre a idoneidade, a legalidade jurídica e respeito aos associados da FMF e cada atleta, presidente de clube ou torcedor deste Estado”, afirmou Joaquim Spadoni, assessor jurídico de Aron Dresch.





