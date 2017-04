A prefeitura de Cuiabá entregou, na noite de quinta-feira (13) a revitalização da primeira das duas passarelas localizadas na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

As edificações são importantes pontos de passagens de pedestres, os quais apresentavam grandes problemas estruturais.

Os trabalhos foram iniciados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana no mês de março com o compromisso de solucionar as falhas apresentadas como, por exemplo, buracos no assoalho, causados pelo envelhecimento da madeira. Além disso, a travessia, situada na altura da Emeb Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, recebeu uma nova pintura.

Assim como na primeira, a passarela instalada após o viaduto Jornalista Clóvis Roberto de Queiroz, popularmente conhecido como viaduto da UFMT, sentido bairro-centro, também receberá os mesmo serviços. A expectativa da Semob é de que já na próxima semana a equipe de trabalho seja deslocada para o segundo ponto.

“Assim que identificamos os problemas optamos por de imediato colocar em prática essa ação. As passarelas são de extrema importância em uma via movimentada como essa, pois evita que os pedestres tenham que se arriscar para atravessar a avenida. Garantir uma segurança no trânsito também se encaixa na gestão humanizada implantada pelo prefeito Emanuel Pinheiro”, comentou o secretário Antenor Figueiredo.

Outras obras

Além da obra de restauração, está programado para esta quinta-feira, também às 19h, o lançamento da faixa exclusiva para ônibus, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, a entrega da revitalização da Praça Emanuel Pinheiro, e assinatura da Ordem de Serviço de recapeamento da mesma praça.