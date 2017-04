DA REDAÇÃO



Há quase dois anos, a vida de mais de 130 mil habitantes de Juína (737 km a Noroeste) e outros cinco municípios da região ganhou mais segurança com a instalação da 14º Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar.

Até então, em momento de ocorrência, os moradores precisavam aguardar atendimento que vinha de mais de 500 quilômetros, dos militares da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Tangará da Serra.

Desde que entrou em atividade, a companhia já atendeu mais de 2.500 mil ocorrências, como combate a incêndios urbanos e florestais, salvamentos, afogamentos, resgate, vítimas presas em ferragem, entre outras.

A instalação da companhia também facilitou a vida de comerciantes e empresários da região, que ganhou celeridade com outros serviços ofertados pelo Corpo de Bombeiros, como a emissão de alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, e serviços de fiscalização e vistoria.

“Antes da companhia em Juína, os comerciantes precisavam se deslocar até o município de Tangará da Serra para regularizar o seu imóvel. Hoje já prestamos esse serviço aqui no município, o que ajudou muito a população”, conta o comandante da 14º Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, major BM José Neto da Silva Lima.

A criação da unidade em Juína só foi possível em razão do incremento histórico feito pelo Governo do Estado no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso desde o ano de 2015.

Em dois anos, engrossaram o quadro funcional da instituição 568 novos soldados, oriundos do último concurso para a área da Segurança Pública. A inclusão é o maior investimento na recomposição do efetivo da corporação dos últimos 10 anos.

Para a nova companhia, foram enviados 35 soldados. Hoje, o efetivo é de 39 militares que são responsáveis pelo atendimento das ocorrências da cidade de Juína e mais cinco municípios (Castanheira, Aripuanã, Juruena, Cotriguaçu e Colniza, englobando também os distritos de Guariba e Nova União do Norte).

Estrutura

A 14º Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Juína é a primeira unidade do interior do Estado a receber a comunicação rádio digital. A unidade tem quatro rádios móveis e um fixo que fica na base.

“Antes da comunicação digital, não tínhamos como mensurar o tempo resposta do atendimento de uma ocorrência. E com a chegada da comunicação via rádio digital sabemos o horário exato de saída para o atendimento até o momento da chegada na ocorrência”, explicou o comandante.

Além da rádio comunicação digital, os militares que atuam na nova companhia também foram dotados de 19 capacetes modelo Gallet, de padrão europeu, entregues no ano passado pelo Governo do Estado.

A companhia conta ainda com duas viaturas Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), uma Auto Bomba Tanque (ABT), uma caminhonete L 200 Auto Rápido, usada em deslocamento para atendimento de ocorrências envolvendo vítimas presas em ferragens, e um veículo Fiat Uno, que é utilizado para a realização de fiscalização e vistorias técnicas.