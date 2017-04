Foram encontrados por volta das 17h40 desta sexta-feira (14) os corpos de dois irmãos, de 17 e 19 anos, que haviam desaparecido após escorregarem de uma pedra durante a tarde no rio Biguaçu, em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O tio dos jovens, de 36 anos, pulou no rio para tentar salvá-los, mas seguia desaparecido até a publicação desta notícia.

De acordo com o tenente-coronel Giovanni Matiuzzi, comandante de operações aéreas do Corpo de Bombeiros, o helicóptero Arcanjo foi acionado às 16h para fazer as buscas por três pessoas que haviam afundado no rio, na localidade de Três Riachos.