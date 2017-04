A italiana Emma Morano, última sobrevivente conhecida do século XIX e considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu aos 117 anos neste sábado (15) na Itália, reporta a imprensa local.

Emma ocupava o primeiro posto da lista das pessoas de maior idade do planeta, elaborada pelo americano "Gerontology Research Group".

Ela nasceu em Civiasco no dia 29 de novembro de 1899, passou por duas guerras mundiais, 11 Papas, três reis e 12 presidentes. Seu primeiro amor faleceu durante a I Guerra Mundial, se separou de um marido violento pouco antes da II Guerra Mundial e trabalhou até os 75 anos em uma fábrica de bolsas.

Quando compeltou 117 anos, em novembro do ano passado, seu espírito permanecia alerta, mas ela escutava pouco, falava com dificuldades, mal conseguia assistir a televisão e passava grande parte do dia dormindo. Ela permanecia na cama há um ano e precisava de uma auxiliar de enfermagem em tempo integral.