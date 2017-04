Com a batida, o carro ficou completamente destruído

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O motorista de um Gol branco morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na BR-070, próximo ao Município de Barra do Garças (509 km de Cuiabá), na tarde de sábado (15).

A vítima foi identificada como Rogério Bastos de Souza, de 35 anos. Ele trabalhava como entregador de gás na cidade.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente ainda serão investigadas.

A princípio, a informação é de que o condutor da carreta, que seguia sentido Sul de Mato Grosso invadiu a pista contrária por conta de um desnível no asfalto. O motorista do carro não conseguiu frear a tempo e chocou-se de frente com o veículo de carga.

Com a batida, o carro ficou completamente destruído. Rogério ficou preso nas ferragens e morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo da vítima de dentro do veículo.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).