A Prefeitura de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, divulgou edital de concurso público para o preenchimento de 334 vagas, mais formação de cadastro de reserva em cargos que exigem ensino superior, médio e fundamental. De acordo com a prefeitura, os salários variam entre R$ 741,23 e R$ 4.706,52. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 120.

Para ver o edital, clique aqui.

Segundo a Prefeitura de Cáceres, as vagas são para professor de educação física, advogado, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, auditor de tributos, contador, controlador interno, engenheiro civil, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, ouvidor, psicólogo, médico cardiologista, médico clínico geral, médico dermatologista, médico ginecologista/obstetra, médico neurologista, médico oftalmologista, médico ortopedista, médico otorrinolaringologista, médico pediatra, médico perito do trabalho, médico urologista, agente de trânsito, assistente administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, educador/orientador social, fiscal de obras e posturas, maqueiro, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho e motorista de ônibus.

A inscrição deve ser feita pelo site da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) por meio do endereço eletrônico no período do dia 18 de abril e 7 de maio.

Os candidatos devem passar por exame de habilidades e conhecimentos, aplicação de prova objetiva e prova de redação. A prova objetiva, para todos os cargos, será aplicada provavelmente no dia 18 de junho apenas na cidade de Cáceres. Os locais e horários serão divulgados a partir do dia 12 de junho.