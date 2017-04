DA REDAÇÃO



Maquinários pesados começaram os trabalhos emergenciais para assegurar a trafegabilidade ao longo dos 280 km da rodovia não pavimentada MT-325, entre Juara e Alta Floresta. Há 15 anos, a rodovia não recebia nenhuma ação de manutenção deste trecho.

"Nesse primeiro dia de Expedição pudemos verificar in loco as obras de qualidade que estão sendo feitas nessa região que tem um potencial gigante. A presença do Governo do Estado está resgatando e trazendo oportunidades de desenvolvimento aos municípios", disse Fávaro, comemorando a revitalização da MT-170, que está sendo concluída.

O Governo de Mato Grosso também assegurou que, ainda em 2017, será licitada a pavimentação de 20 km da rodovia MT-325, saindo de Alta Floresta até a Escola Técnica. “É uma obra muito aguardada pela população. O Governo do Estado vai trabalhar para começar e finalizar esta pavimentação dentro desta gestão”, comentou.

As primeiras ações já realizadas na MT-325 foram conferidas de perto pela comitiva. O secretário de estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, destacou que foram construídas três grandes pontes de madeiras sobre os rios Apiacás, Apiacazinho e dos Peixes, beneficiando a população dos dois municípios. Além disso, os primeiros trechos próximo aos municípios já recebem a manutenção.

As obras vão continuar ao longo da estrada. Serão substituídas pela Sinfra inicialmente 12 pontes de madeiras, que estão em péssimo estado de conservação, por bueiros que tem maior durabilidade. "Trata-se de uma solução de engenharia mais adequada a realidade e dentro da nossa política de economia de recursos públicos", afirmou Duarte.

O secretário da Sinfra também confirmou que serão iniciados neste ano os estudos iniciais visando a elaboração do projeto dos 280 km da MT-325.