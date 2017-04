O setor de serviços em Mato Grosso cresceu 8,5 %, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os números são referentes a fevereiro em comparação com o mês de janeiro. O percentual coloca o estado acima da média nacional, que registrou alta na prestação de serviços de 0,7% no mesmo período.

Um salão na capital reflete os dados do IBGE. No fim de 2016 o salão se mudou para um imóvel maior do que o anterior, aberto há três anos. O atendimento para as clientes melhorou, já que não havia mais tanto espaço no antigo endereço.