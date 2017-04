A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (17) em Mato Grosso. A meta é que 780 mil pessoas sejam imunizadas. O dia D de mobilização nacional estabelecido pelo Ministério da Saúde será no dia 13 de maio. A novidade do público-alvo é a inclusão dos professores, tanto da rede pública quanto da privada.

A dose da vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe: A/H1N1, A/H3N2 e influenza B. A imunização é contraindicada para pessoas com histórico de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

Prevenção



O vírus da gripe é transmitido por meio de contato com secreções eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar, e ainda por meio das mãos e objetos contaminados quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A recomendação para prevenir a doença é lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, evitar tocar o rosto, não compartilhar objetos de uso pessoal e evitar locais com aglomeração de pessoas.