DA REDAÇÃO



O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) fará nesta terça-feira (18) licitação, na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de 20 bafômetros que serão utilizados em ações de fiscalização e segurança no trânsito.

O pregão ocorrerá em sessão pública, por meio da internet, o critério para aquisição é o de menor preço global no lote.

A pregoeira da autarquia, Thamia Moreira, coordenará a licitação mediante a inserção e monitoramento de dados no endereço eletrônico https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br.

As empresas interessadas deverão cadastrar-se gratuitamente na plataforma eletrônica, no campo ‘fornecedor’. As propostas comerciais serão recebidas até as 12h30 do dia 18 de abril.

Fiscalização

O Detran informou que a ideia com a expansão das ações de fiscalização e do Projeto Operação Lei Seca, realizadas na Capital e interior do Estado, tem o foco em salvar vidas. Mato Grosso é o quarto Estado brasileiro que mais mata no trânsito.

No Estado, as operações ocorrem de forma integrada com as instituições de segurança municipal, estadual e federal. As operações na capital iniciaram em 2014, a partir de 2015 iniciou trabalho de capacitação para implantação no interior.

Atualmente o projeto está implantado nos municípios de Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Tangará da Serra, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde, Juciara, Juína e São José dos Quatro Marcos.

O Projeto Operação Lei Seca Mato Grosso é realizado por meio da integração do Detran, Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), demais órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Polícia Rodoviária Federal e prefeituras municipais por meio dos agentes da área de trânsito e segurança pública.