Aproximadamente 25 mil alunos da rede municipal de Educação, cerca 50% do total matriculado, terão acesso gratuito a internet para modernizar os conteúdos pedagógicos voltados ao ensino e aprendizado. Essa é a proposta da ramificação do projeto Conecta Cuiabá, neste caso, direcionado à educação intitulado Net Escola.

O projeto foi lançado, nesta terça-feira (11), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), pelo prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro ao assinar o Termo de Cooperação com o grupo América Móvil, composto pelas empresas NET, Claro e Embratel.

O grupo irá disponibilizar a 82 unidades escolares, entre Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) e Creche Municipal, dois pontos de acesso à internet WI-FI banda larga, além de dois pontos de TV a cabo com sinal HD ou digital, tudo a custo zero para os cofres públicos.

A parceria entre o grupo e o poder Executivo ocorre em 30 municípios de dez Estados do Brasil e, diante disso, o gerente-geral de Operações da Net, Daniel Lacreta, destacou o empenho da atual administração em aderir ao projeto na capital.

“Conseguimos trazer esse projeto, que existe desde 2011, à Cuiabá. Isso mostra o quanto à empresa e a gestão se preocupam com o investimento tecnológico, principalmente, voltado à Educação. Isso vai facilitar o aprendizado dos alunos e a aplicação em ferramentas de trabalhos”, ressaltou.

A aquisição do serviço segue a proposta da atual administração de estabelecer o conceito de Smart Cities ou Cidades Inteligentes que visa utilizar a tecnologia para dinamizar os serviços públicos.

A proposta vai ao encontro de algumas propostas da pasta de Educação como a capacitação tecnológica do uso da lousa digital. Nessa perspectiva, o prefeito Emanuel Pinheiro ressaltou que o projeto vai estar ligado diretamente à valorização do servidor profissional de Educação.

“Vamos levar em conta os nossos professores. Educadores que cuidam das nossas crianças porque eles precisam estar capacitados e preparados para lhe dar com as tecnologias. Não podemos deixar de fora a humanização e a valorização do servidor público”, disse o prefeito ao mencionar as 14 unidades educacionais com tablets, 37 com laboratórios de informática e 159 com lousas digitais.

Também faz parte do projeto à capacitação de pelo menos 70% dos professores, qual já ocorre na Educação do município. A NET em parceria com o Instituto Crescer e a Secretaria de Municipal de Educação ficarão a cargo do gerenciamento dos cursos voltado ao uso tecnológico na rede de ensino.

Conecta Cuiabá

O programa voltado para área de Educação, segundo o prefeito, faz parte da 2ª etapa do projeto Conecta Cuiabá, o qual oferece gratuitamente o sinal de WI-FI na Orla do Porto com 14 pontos de acesso espalhados ao longo da orla cuiabana.

Na oportunidade, o gestor também anunciou já está programando a 3ª etapa do projeto que irá levar internet a outros pontos públicos como o Parque Okamura, o Parque Mãe Bonifácia e os terminais de ônibus do CPA I e III.