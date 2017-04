A passageira do voo AV919 que viajava de Lima, no Peru, para Porto Alegre, no domingo (16), "morreu de forma quase imediata", informou a companhia aérea Avianca ao G1 , por meio de nota, nesta segunda-feira (17). Luci Elisa Berwig teve dificuldades respiratórias uma hora após a decolagem, também segundo a empresa.

O avião, também conforme a Avianca Internacional, aterrissou em Porto Alegre, cidade de Luci, à 1h41 de domingo. "Depois de cumprir com os procedimentos próprios para as circunstâncias, a companhia procedeu com o despacho do voo AV918 na rota Porto Alegre-Lima às 6h01.