VINICIUS MENDES

DA REDAÇÃO

Índios da etnia xavante bloquearam a BR-070, próximo ao Município de Primavera do Leste (a 240 km de Cuiabá), nesta segunda-feira (17). Eles cobraram R$ 50 de pedágio dos motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal foi ao local e o trânsito já está liberado.

A polícia também disse que o bloqueio do trecho que liga Primavera do Leste a Barra do Garças foi iniciado pela manhã e, após a chegada da PRF, os índios liberaram a rodovia.

No horário de almoço, quando a polícia se retirou do local, os índios retomaram o bloqueio.

Dois motoristas foram até o posto da polícia para avisar sobre o bloqueio e denunciar que tinham sido agredidos pelos indígenas depois de se recusarem a pagar o valor exigido.

Eles também alegaram à PRF que os índios danificaram seus veículos.

A polícia então voltou e continuou no local para garantir o fluxo.

De acordo com a PRF, os índios responsáveis pelo bloqueio são jovens e cobram pedágio sem a autorização dos chefes da aldeia.

Os índios estão na Aldeia Sangradouro participando de um campeonato de futebol, entre outras atividades.

Segundo a PRF, a Funai está promovendo um evento nesta semana em comemoração ao Dia do Índio, celebrado na próxima quarta-feira (19).