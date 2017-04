Estão abertas as inscrições para a 2ª Meia Maratona do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) “Voando Baixo”.

O evento faz parte das comemorações aos 11 anos do grupamento de policiamento aéreo de Mato Grosso.

As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de julho, sendo que no primeiro dia a competição será apenas para as crianças.

No dia 16, os atletas profissionais e amadores poderão competir nas provas de 21 km, 12 km e 7 km.

As competições serão realizadas no bairro chapéu do sol, localizado na comunidade de Passagem da Conceição, em Várzea Grande.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.morro-mt.com.br, até o dia 1º de julho ou até atingir 1.500 participantes. O valor da inscrição é de R$ 75,00 para as provas de 21, 12 e 7 Km e de R$ 40,00 para a competição Voando Baixo Kid’s.

Podem participar atletas com idade mínima de quatro anos para a prova infantil, de 15 anos para a competição de 7 Km e de 18 anos nas de 12 e 21 Km.

O evento será realizado pelo Ciopaer e executado pela Associação Desportiva do grupamento aéreo (Ninho das Águias) e da Federação de Atletismo do Estado de Mato Grosso.

Confira o regulamento completo aqui.