DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Porto Estrela, a 198 km de Cuiabá, está com as inscrições abertas de um processo seletivo para preencher 17 vagas no município.

Segundo o edital, as inscrições podem ser feitas até quarta-feira (19). O salário é de R$ 1.014 mil. Não é cobrada taxa de inscrição.

Clique aqui para ver o edital do processo seletivo.

De acordo com a prefeitura, as vagas são para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. A remuneração prevista é para trabalhar em carga horária de 40 horas semanais.