DA REDAÇÃO



Mais de 100 atletas do tiro prático e esportivo estarão em Sinop (500km de Cuiabá), no próximo final de semana (21 a 23/04) para participarem da 2ª Etapa do 25º Campeonato de Tiro de Mato Grosso.

A prova será realizada na sede da Associação de Tiro Sinop, localizada na Estrada Elizabete, Lote 06, D2, Gleba Celeste. No local, serão realizadas provas de IPSC, Steel Challenge, Saque Rápido, Silhueta Metálica, Trap Americano e Fuzil de Precisão a 300 metros.

Essa prova terá um detalhe especial, pois no dia 24 de abril a Federação de Tiro de Mato Grosso completa 24 anos de fundação.

O campeonato é aberto ao público e admiradores do esporte. A única exigência para assistir as provas é a utilização dos equipamentos de segurança: óculos (qualquer um, desde que proteja os olhos) e abafador e/ou protetor auricular.

Modalidades do tiro

ISPC

Considerada pelos seus competidores a modalidade de tiro mais dinâmica. O grande desafio é conseguir a maior pontuação no menor tempo possível, percorrendo “stages” ou pistas de diferentes cenários. Nessa etapa serão 8 pistas, com 152 disparos mínimos. Todas as pistas são construídas atendendo regras rigorosas de segurança. Os atletas de IPSC são organizados em divisões de acordo com o tipo de arma do atirador. São elas: Open, Standard, Classic, Production e Light.

Saque Rápido

Até hoje ninguém conseguiu atingir a pontuação máxima dessa modalidade. Ao iniciar a prova, o atleta deve estar com as mãos acima dos ombros, arma carregada no coldre, e os disparos devem atingir o centro do alvo. São 5 alvos a distâncias de 5 a 15 metros, com tempos pré-determinados de 3 a 8 segundos para cada série de 5 disparos.

Steel Challenge

Estreando oficialmente no Campeonato de Tiro de Mato Grosso, a modalidade Steel Challenge, conhecida como Desafio do Aço, é uma competição interessante ao expectador pelo uso de alvos metálicos reativos e muito simples de ser compreendida – velocidade é tudo. A prova é disputada em 5 “strings” ou passadas, onde o competidor deverá atingir os alvos no menor tempo possível.

Silhueta Metálica

É considerada uma das modalidades mais difíceis. Possui características distinta do dinamismo das demais, pois exige estandes próprios. Os alvos são metálicos e lembram o perfil de galinhas, porcos, perus e carneiros. Eles são organizados em filas de 10 com distâncias entre 25 e 100 metros e o atirador tem 4 minutos para derrubar cada fileira. Concentração e muita precisão é a exigência básica para um competidor deste esporte.

Trap Americano

Imagine um prato de aproximadamente 10 cm saindo sem direção definida, de uma casamata semienterrada distante a 15 metros, numa velocidade de 50km/h. Este é o cenário do competidor do Trap, que se repete 100 vezes, em 5 posições diferentes. Ganha o que acertar mais pratos.

Precisão de Fuzil

Deitado, o competidor tem 10 minutos para acertar o centro de um alvo, que pode estar distante a 100, 200 e ou 300 metros. No Clube de Tiro Pantanal, os alvos estarão a 200 metros de distância. Claro, ganha aquele que atingir a pontuação máxima, com acertos concentrados no meio do alvo. Esse ano, é 1ª vez que teremos premiação no Campeonato Estadual.