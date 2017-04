DE O DIA



O estudante de psicologia do Acre Bruno Borges, de 24 anos, continua desaparecido e após mais uma semana de investigação e buscas, um áudio enviado pelo rapaz via WhatsApp vem tornando seu caso mais intrigante.

Em áudio enviado, antes de desaparecer, revelado pela TV Rede Amazônica, o jovem relata uma experiência extracorpórea — momento em que seu espírito teria saído do seu corpo. "Eu falei:'Não, não quero mais sair, não. Não quero mais sair, não. Quero voltar.' E não adiantava mais. Meu espírito tava saindo".

Isolamento

Desaparecido desde o dia 27 de março no Acre, Bruno também teria confidenciado a Marcio Gaiote, amigo de infância, seu desejo de se isolar, talvez viver em uma caverna. o jovem ajudou o estudante de psicologia na sua jornada para fazer as modificações no quarto.

Segundo Gaiote, Bruno era muito simples e vinha passando por um processo que ele chamava de "limpeza". Se alimentando basicamente de frutas, o estudante universitário já teria passado por um jejum de 12 dias.Antes de desaparecer, o jovem deixou 14 livros criptografados, além de ter escrito parte da sua obra nas paredes do cômodo. De acordo com o amigo, Bruno teria passado verniz para evitar que o trabalho se perdesse. No quarto, também há uma estátua do filósofo, Giordano Bruno, que custou R$ 7 mil.

Família

Através do Facebook, parentes continuam publicando mensagens lamentando a falta de notícias. No último domingo, a mãe de Bruno , Denise Borges, escreveu uma mensagem desejando feliz Páscoa ao filho. " Meu amor, feliz páscoa. Páscoa significa renascimento. Que neste momento, você receba toda a luz de Deus e que esta luz emane mais amor ainda para sua vida. Assim você renascerá cheio de luz e alegria. Estamos te esperando. Te amamos".

