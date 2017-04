DA REDAÇÃO



Proprietários de veículos com as placas de final 6 e 7 têm até quinta-feira (20.04) para quitar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 3% de desconto. O contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) para obter o Documento de Arrecadação (DAR), e optar pelas formas de pagamento disponíveis.

A Sefaz ainda informa que entre os dias 21 e 28 de abril o cidadão pode efetuar o pagamento sem o desconto, no entanto, com parcelas divididas em até três vezes. Dentro desta opção, o valor pago não poderá ser inferior a inferior a R$ 260,74 (duas UPF/MT).

Após o dia 28 deste mês, o valor passa a ser pago com juros e multas.

Os pagamentos relativos ao IPVA poderão ser efetuados mediante a apresentação do Documento de Arrecadação (DAR) junto às agências ou postos de atendimento das instituições financeiras autorizadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú e casas lotéricas.

A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) poderá ser feita após o pagamento quitado das três parcelas ou demais valores, que incluem a taxa de bombeiros, licenciamento, seguro obrigatório e possíveis multas.

Este ano o IPVA está, em média, 3,7% menor em relação a 2016, com alíquotas que variam entre 1% e 4%, dependendo do tipo, marca, modelo e ano de fabricação do veículo.

Para demais dúvidas, o contribuinte pode procurar as Agências Fazendárias (Agenfas) portando documentos pessoais e do veículo.