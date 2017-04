Seduc investe mais de R$ 32 milhões em melhoria nas unidades escolares do município

DA REDAÇÃO



O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, inauguram, nesta terça-feira (18.04), a Escola Estadual Professor João Batista, em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

Orçada em R$ 5,1 milhões, a obra faz parte do Pró-Escolas, que prevê um investimento de mais de R$ 32 milhões nas unidades escolares do município.

Com capacidade para atender mais de mil alunos, a nova EE Professor João Batista conta com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professor, sala de informática, biblioteca, conjuntos de sanitários, conjuntos de vestiários, praça de recreação e urbanização. A escola poderá atender até 360 alunos por turno.

A construção também contemplou instalações de segurança e prevenção de combate a incêndio e pânico, reforma geral do bloco 1, com serviços de pintura, troca de esquadrilhas, pisos, adequação das salas de aula para laboratórios, instalações elétricas e construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada.

“Oferecer uma ambiência escolar de qualidade é fundamental para o desenvolvimento que planejamos para a educação de Mato Grosso. Com um espaço mais agradável para o ensino e para a aprendizagem, iremos alcançar os nossos principais objetivos, que são reduzir a evasão escolar e melhorar o nível de aprendizagem dos alunos”, diz o secretário Marco Marrafon.

Outros investimentos

A cidade de Tangará da Serra também será uma das 15 de Mato Grosso que vão receber a construção de um Centro Integrado Escola-Comunidade (CIEC). A expectativa é que a obra, com um orçamento de aproximadamente R$ 12 milhões, comece já no segundo semestre deste ano.

Em Tangará, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) também irá retomar e finalizar a construção da EE Altos do Tarumã e iniciar reformas nas escolas estaduais Patriarca da Independência, Pedro Alberto Tayano, 13 de Maio e 29 de Novembro.

Já as escolas Jada Torres, Elcio Souza e Petrônio Portela serão contempladas com a construção de quadras poliesportivas. O investimento será de mais de R$ 2 milhões.

Conforme a Superintendência de Obras da Seduc, no segundo semestre o CEJA Antonio Casagrande e as escolas Dr. Helcio de Souza, Emanuel Pinheiro, Ver. Ramon Sanches Marques, Marechal Candido Rondon e Ernesto Che Guevara também receberão novos postos de transformação.

Em 2016, o Governo também já havia inaugurado a EE Jonas Lopes, em Tangará da Serra. Com oito salas de aula e uma capacidade de atender até 720 alunos, a escola ainda possui sala de informática, administração, sala dos professores, refeitório, instalações de segurança e prevenção e combate a incêndio e pânico, e quadra poliesportiva coberta com arquibancada.

Todas as obras fazem parte do Pró-Escolas, maior programa de investimentos da história da educação de Mato Grosso. O programa visa melhorar a qualidade de ensino e alavancar os indicadores educacionais no estado.

Outras agendas

O primeiro compromisso do governador Pedro Taques em Tangará é uma reunião ampliada sobre infraestrutura logística da região, que ocorrerá na sede da Associação Comercial e Empresarial, às 15h30. Em seguida, Taques segue para a inauguração da escola.

Por último, Taques participa da cerimônia de formatura dos alunos cursos de Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, enfermagem e Letas da Universidade do Estado de Mato Grosso - campus Tangará da Serra.