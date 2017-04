APrefeitura Municipal de Glória D’Oeste, a 304 km de Cuiabá, abriu inscrições para preencher 42 vagas em um processo seletivo. De acordo com a prefeitura, os salários variam entre R$ 937 e R$ 9.537,78. É cobrada uma taxa de inscrição que varia entre R$ 30 a R$ 70.

Segundo a prefeitura, as vagas são para os seguintes cargos: professor , psicólogo, odontólogo, médico, assistente social, enfermeiro, atendente de consultório dentário, facilitador de oficinas, cuidador de crianças, jovens e adultos, educador social, recepcionista, bolsista, estagiário, agente de combate de endemias, motorista e vigia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de abril na sede da Prefeitura Municipal de Glória D’Oeste, que fica na Avenida dos Imigrantes. Conforme o edital, as provas objetivas devem ser aplicadas no dia 7 de maio.