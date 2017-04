Com o impacto, o poste caiu e o carro ficou com a parte da frente danificada

O motorista de um Volkswagen Voyage atingiu um poste de iluminação na Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho), em Cuiabá, na manhã desta terça-feira (18).

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhado em estado grave para o Pronto-Socorro da Capital.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia sentido Coxipó-Centro, quando perdeu o controle da direção e bateu contra o poste de iluminação.

Com o impacto, o poste caiu e o carro ficou com a parte da frente danificada.

Conforme a PM, quando uma equipe chegou ao local, o motorista estava inconsciente. Populares já haviam acionado o Samu, que o levou para a unidade de saúde. Os policiais não encontraram nenhum documento da vítima no carro.

Por conta do acidente, a via ficou parcialmente interditada e houve congestionamento. O carro foi retirado do local por volta de 8h30.