DA ASSESSORIA



Em alusão ao Dia Internacional da Voz, comemorado em 16 de abril, o curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) realiza a Campanha da Voz 2017. O evento acontece nos dias 19 e 20 de abril, na Secretaria Municipal de Educação (SME) e traz palestras, oficinas, triagens vocais, avaliação da voz, prevenção de problemas vocais e orientações vocais.

O crescimento no número de pessoas com problemas por conta da alteração da voz faz parte da realidade dos brasileiros, existem mais de dez milhões de pessoas com algum tipo de problema na voz. A campanha da Voz do Univag tem o objetivo de promover conscientização da população sobre a voz e os cuidados a serem tomados para garantir uma voz saudável.

“O Dia Internacional da Voz é uma oportunidade de conscientização para a importância dos cuidados com a voz, que é instrumento importante em nossa vida pessoal e profissional”, comenta a professora do curso de Fonoaudiologia, responsável pela organização do evento, Marta Takishima.

A campanha traz uma série de atividades para celebrar a data e alertar a população sobre a importância da voz. “Neste dia, 15 acadêmicas do 7° e 8° semestre de Fonoaudiologia, estarão à frente de atividades como palestras, dinâmicas e triagens com os seguintes temas: Conhecendo a voz; Bons e maus hábitos vocais; aquecimento e desaquecimento vocal; e expressividade vocal”, conta Martha Takishima. As professoras Andréia Cristina Munzlinger e Gabriela De Luccia também fazem parte da organização da campanha.

A Fonoaudiologia estuda a comunicação, a linguagem, a audição e a interação entre todos estes aspectos. Cabe ao fonoaudiólogo diagnosticar e tratar problemas que possam ocorrer na comunicação, tais como surdez, gagueira, dicção incorreta, ou problemas de respiração que atrapalhem a fala.

O fonoaudiólogo além de atuar nos problemas de fala, também atua na prevenção por meio de ações de conservação vocal, como a Campanha da Voz.

Diferenciais do curso

O curso de Fonoaudiologia do Univag tem por objetivo formar profissionais éticos e socialmente responsáveis para atender o sistema de saúde vigente do país. O curso aborda as necessidades da nova realidade no contexto do trabalho nas equipes multiprofissionais.

Com amplo campo de atuação abrange, entre outros, hospitais (ambulatórios e UTIs), clínicas, unidades de saúde, consultórios e televisão. O projeto pedagógico dinâmico e arrojado possibilita aos alunos uma formação diferenciada na área hospitalar em hospitais de referência no estado, atendendo em UTI, em ambulatório e clínica terapêutica.

O curso de Fonoaudiologia do Univag possui uma das melhores avaliações do Brasil no Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior (ENADE). Na última avaliação, obteve colocação entre os dez melhores cursos do Brasil.