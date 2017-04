DA ASSESSORIA



Estão abertas as inscrições para o “2º Simpósio de Gestão Hospitalar de Mato Grosso” – que acontece nos dias 4 e 5 de maio, no Hotel Gran Odara, em Cuiabá. Promovido pelo Hospital Santa Rosa, o evento contará com palestrantes e convidados de prestígio nacional e internacional no intuito de fomentar debates estruturantes voltados para a melhoria da gestão dos serviços de saúde.

Com o tema “A Contribuição dos Modelos de Acreditação Hospitalar para os Resultados da Organização”, o encontro – que tem como foco reunir gestores da área de saúde, empresários do segmento, médicos e estudantes de medicina – quer apresentar informações que visem auxiliar os gestores em suas relações comerciais, humanas, sociais e tecnológicas.

Para a superintendente executiva do Santa Rosa, Mara Nasrala, este é um momento ímpar para a atualização profissional – tendo em vista que temas como “Gestão Hospitalar” ainda são escassos em Mato Grosso.

“Pela segunda vez no Estado, teremos um espaço propício para a troca de experiências e também para o surgimento de novas ideias. Esta será uma oportunidade de estarmos discutindo questões de extrema relevância nacional junto com parceiros e instituições da área. Isto, por meio de temas como, por exemplo, modelos de remuneração, estratégias de gestão de recursos humanos para a área da saúde, modelos assistenciais e, é claro, a acreditação hospitalar”, ressalta Nasrala.

Vale ressaltar que a criação de programas de qualidade – como os selos de acreditação hospitalar – impulsionam o setor diante do aumento da exigência dos clientes, dos novos padrões e da busca por melhorias financeiras.

Serviço

As inscrições para o “2º Simpósio de Gestão Hospitalar de Mato Grosso” podem ser feitas por meio do site http://www.hospitalsantarosa. com.br/simposio/. Mais informações pelo telefone (65) 3618-8470.

Confira a programação abaixo:

4 de maio

18h-18h30 – Credenciamento

18h30-19h – Abertura

Dr. José Ricardo de Mello - Hospital Santa Rosa - MT

Dr. Francisco Balestrin - ANAHP - SP

19h30-21h30 – Eixo 1 | Gestão de Pessoas

Tema: Processos e resultados de programas de atração, retenção e capacitação

Moderador: Mara Lilian Soares Nasrala - Hospital Santa Rosa - MT

Palestrantes: Bernardete Weber - Hospital do Coração - HCor - SP

Fernando Torelly – Hospital Sírio Libanês - SP

Rosangela Martha Santos – Hospital Santa Rosa – MT

5 de maio

8h30-10h – Eixo 2 | Gestão Assistencial

Tema: Processos e resultados da gestão do cuidado do paciente

Moderador: Ary Ribeiro - Hospital do Coração - HCor - SP

Palestrantes: Amanda Greipel – Hospital Santa Rosa - MT

Evandro Tinoco Mesquita - Hospital Pro-Cardíaco - RJ

Miguel Cendoroglo Neto – Hospital Israelita Albert Einstein – SP

10h-10h30 – Intervalo

10h30-12h – Eixo 3 | Gestão Econômico - Financeira

Tema: Processos e resultados da gestão de custos e produtividade

Moderador: José Henrique Germann - Hospital Israelita Albert Einstein

Palestrantes: Alceu Alves da Silva – Hospital Mãe de Deus - PA

Cristiano Cardoso - Hospital Santa Rosa - MT

Maurício de Lázzari Barbosa – Bionexo – SP

12h-13h – Palestra Magna | Compliance

Tema: A contribuição dos programas de compliance para a sustentabilidade das organizações

Moderador: José Ricardo de Mello - Hospital Santa Rosa - MT

Palestrante: Viviane de Souza Miranda – Hospital Israelita Albert Einstein – SP

13h-13h15 – Encerramento