DA ASSESSORIA



Em alusão ao Dia Internacional de Conscientização do Ruído (INAD), celebrado no dia 26 de abril, o curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) promove uma campanha de prevenção e alerta nas ruas de Cuiabá, no dia 28 de abril.

A ação é desenvolvida por acadêmicos do curso de Fonoaudiologia do Univag sobre orientações dos professores. Atualmente, a poluição sonora é um dos principais problemas enfrentados pela população.

Apesar do excesso dos barulhos expostos, principalmente nas grandes cidades, os impactos na saúde são silenciosos.

Trabalhadores, motoristas e pedestres, comerciantes, artistas, estudantes e crianças, toda sociedade sofre com estresse, doenças cardíacas, problemas auditivos devido à exposição ao ruído que podem levar à surdez, doenças do aparelho digestivas e neurológicas.

São tantos os malefícios relacionados ao excesso de ruídos que é difícil listar. Para alertar a população o Univag vai às ruas distribuir informações sobre os efeitos dos ruídos.

“O objetivo do INAD é conscientizar a população brasileira sobre o ruído e seus efeitos. Isso inclui conscientização sobre os efeitos do ruído na saúde, na qualidade de vida, no meio ambiente, bem como a conscientização sobre a responsabilidade de cada um em reduzir o ruído gerado pelas atividades diárias”, destaca a Professora de Fonoaudiologia Priscila Lucas.

A professora explica que a campanha é para população em geral, de todas as regiões do país. Como se entende que a mudança de mentalidade, também no que se refere à poluição sonora, deve ser fomentada desde cedo, destacam-se jovens e crianças, principalmente estudantes do ensino fundamental e médio, seja público ou privado, como o público alvo mais importante.

A campanha do Univag é realizada por alunos do curso de Fonoaudiologia com supervisão dos professores.

A ação acontece na Praça Alencastro, em Cuiabá, das 14h às 18h, onde os acadêmicos estarão realizando panfletagem e abordagem às pessoas, medindo o nível de ruído ambiental e dos celulares, além de entrevistas para conscientizar a população quanto aos efeitos nocivos do ruído.