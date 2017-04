DA ASSESSORIA



No próximo sábado (22/4) a Associação de Amigos dos Autistas (AMA) vai realizar uma carreata, em Cuiabá, para celebrar o mês de abril, que é dedicado à conscientização em relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa visa combater a exclusão social que muitas crianças e adolescentes autistas sofrem por serem consideradas ‘sem educação’.

Entre as características que fazem parte da vida das pessoas com autismo está a introspecção, o apreço pela rotina, pela criação de um universo particular o que causa afastamento de outras crianças ou até mesmo com os próprios membros da família.

Em contrapartida, é cientificamente comprovado que as crianças autistas possuem aptidão visual, que garante certas habilidades como a facilidade para lidar com artes.

O autismo não tem cura, mas pode ser tratado, principalmente, com educação especial na escola e em casa. “Para as crianças autistas serem inseridas na sociedade só precisam de carinho e atenção. Somente isso”, ressalta Juliana Fortes, que é mãe de um autista e associada da AMA.

Evento

A carreata neste sábado, dia 22, terá concentração na Praça Bispo Dom José, no Centro de Cuiabá a partir das 7h da manhã.

O trajeto seguirá pela Av. Getúlio Vargas e seguirá até o Shopping Goiabeiras retornando pela Av. Isaac Póvoas e seguindo pela Av. 15 de Novembro até o centro poliesportivo Dom Aquino, onde serão realizadas diversas atividades recreativas com as crianças.

“A carreata é uma forma de chamar atenção da população sobre o autismo. Nós precisamos falar desse assunto, para que mais famílias tomem consciência da importância de conhecer as características de uma criança autista e trata-las com o devido respeito”, pondera Juliana Fortes.

Mesmo as famílias de crianças não autistas ou que não saibam bem como funciona esse transtorno, terão a possibilidade de poder conversar com pais e especialistas que vão participar da carreata.