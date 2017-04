DA REDAÇÃO



A prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), promove o 1º seminário voltado a conscientização dos cuidados da voz humana e a importância para promoção de sua saúde.

O evento envolve cerca de 240 participantes da rede municipal de Educação entre professores, Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) e servidores em geral, além de fonoaudiólogo, médico Otorrino, psicólogos, professores, pedagogos e musicista.

O objetivo principal é sensibilizar e orientar os profissionais de ensino para o bom uso da voz. Conhecer os componentes biopsicossociais da voz; perceber a voz como instrumento de trabalho e a importância do auto-cuidado como meio preventivo, de promoção de saúde e da qualidade de vida; apresentar metodologias e práticas preventivas para a voz, incluindo técnicas pedagógicas e exercícios e identificar profissionais com disfunções vocais também estão previsto na programação.

O conteúdo programático ainda conta com palestras e oficinas e possui a carga horária total de 16 horas sendo oito horas voltadas ao curso. O seminário contará com 250 impressões de teste de triagem vocal e oito kits com mesa e cadeiras também direcionadas a triagem da voz.

Anualmente, em 16 de abril, comemoramos o "Dia Mundial da Voz". Celebração que temos o orgulho de ter sido iniciada no Brasil, em 1999, e que a partir de 2003 passou a ter expressão internacional, com diversos eventos organizados também nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Serviço:

Assunto: Seminário da Voz na Educação

Data: Quarta-feira e Quinta-feira, 19 e 20 de Abril

Hora: 07h30 às 11h30 e 13h30 e 17h30

Local: Auditório Maestro China

R. Diogo Domingos Ferreira, 292 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, 78010-210