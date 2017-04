DA REDAÇÃO



O Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, que mantém a atenção básica do município, será reformado e receberá os repasses da saúde referentes ao ano de 2017.

A informação foi destacada pelo governador Pedro Taques, em reunião articulada pelo vice-governador Carlos Fávaro, nesta terça-feira (18.04), no Palácio Paiaguás, com o prefeito do município, Asiel Bezerra. Também participaram o secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, e os deputados estaduais Ondanir Bortolini (Nininho) e Romoaldo Júnior.

“A reforma no Hospital de Alta Floresta será feita e, na próxima semana, faremos uma reunião para definir o início da obra”, afirmou o governador, anunciando que os outros seis hospitais regionais também serão contemplados com reformas e que o Governo se dedica para regularizar os repasses aos municípios.

Entre os pedidos apresentados pelo prefeito Asiel Bezerra e pelos deputados estaduais estão a reforma do hospital e a atualização do repasse para pagamento da folha salarial dos médicos, além da implantação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Agradeço o apoio do governador e do vice-governador, pois teremos a reforma do hospital, o repasse para folha de pagamento dos médicos e também a implantação da UTI, que é um grande sonho da população de Alta Floresta. O resultado da reunião foi muito positivo”.

A demanda foi recebida por Carlos Fávaro no dia 08 deste mês, quando ele esteve no município para vistoriar as rodovias da região pela Expedição Pró-Estradas. Na ocasião, Fávaro visitou o hospital, conheceu a estrutura e, em reunião com as lideranças locais, se comprometeu em discutir o assunto com Taques.

“O governador tem a compreensão que os hospitais regionais de Alta Floresta e de Colíder estão em situações deficitárias, são os que mais precisam de ações urgentes, mas está trabalhando para que os setes regionais recebam a reestruturação de humanização e os repasses”.

O secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, reconheceu os problemas financeiros, mas pontuou que o Governo trabalha para sanar as pendências dos repasses em definitivo.

Reformas

De acordo com o governador, uma equipe de servidores das Secretarias de Saúde (SES-MT) e de Gestão (Seges-MT) está fazendo uma visita técnica aos diretores dos hospitais regionais para identificar a real necessidade de reforma, manutenção e edificação. Essa mesma equipe de trabalho será responsável por acompanhar as obras de reformas e ampliação nos hospitais e também por fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas no cronograma. Além de alta Floresta, os municípios que possuem Hospitais Regionais são: Sorriso , Colíder, Sinop, Rondonópolis, Cáceres e Tangará da Serra.