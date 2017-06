Ianara Borges Freitas e Lenilce Barboza, que reclamaram do preconceito

KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

Após matéria divulgada pelo MidiaNews no último domingo (11), que contava a dificuldade das mulheres caminhoneiras em conseguir emprego em Mato Grosso, Lenilce Barboza, de 40 anos, e Ianara Borges de Freitas, de 32, receberam propostas de trabalho.

Apesar de qualificadas, Lenilce estava sem emprego há um ano, mantendo sua casa e filhos somente com freelances. Já Ianara estava há três anos sem conseguir entrar no mercado, conseguindo se manter com a venda de açaí nas ruas.

Nesta segunda-feira (12) ambas foram procuradas por empresários com a intenção de contratá-las.

Lenilce já está passando por testes para a vaga de motorista de bitrem combustível. E Ianara teve uma proposta para motorista de ônibus rodoviário.

A campanha continuará, porque tem mais mulheres do interior do Estado que estão sem exercer suas profissões

Infelizmente, Ianara ainda não conseguiu o contrato, visto que, devido ao alto valor para atualização, seu curso de transporte de pessoas está desatualizado. Mas ela segue a procura para um emprego na área de cargas.

Ainda que sejam contratadas, as duas garantem que continuarão a campanha “Mulheres que Brilham no Volante”.

“A campanha continuará, porque tem mais mulheres do interior do Estado que estão sem exercer suas profissões”, disse Lenilce.

“Tem muitas de nós na mesma situação”, completou Ianara.

As duas são apaixonadas pela carreira e garantem que, apesar do preconceito, não se arrependem da escolha. Lenilce disse que a campanha busca mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser.

Entenda a história

As caminhoneiras Lenilce Barboza, de 40 anos, e Ianara Borges de Freitas, de 32, lutam há anos para convencer as empresas de que estão tão qualificadas quanto os homens.

As duas estudaram e se qualificaram para conseguir se manter no mercado de trabalho, porém afirmam não conseguir oportunidades por causa do preconceito por terem escolhido uma profissão conhecida como masculina.

Lenilce está a procura de emprego há um ano. E Ianara há três.

Cansada de procurar as empresas e receber respostas negativas, Lenilce decidiu iniciar a campanha “Mulheres que Brilham no Volante”, com o intuito de abrir portas para que elas também sejam aceitas na profissão de caminhoneiras em Mato Grosso.

Leia mais:

Sem espaço no mercado, caminhoneiras lamentam preconceito