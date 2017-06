Essa é a segunda edição da corrida para as crianças

DA REDAÇÃO



A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) abriu as inscrições para a II Corrida da Advocacia Kids. Crianças com idades entre dois e 12 anos poderão participar da competição. A inscrição é de R$ 30 + taxa de serviço e será feita por meio de internet no site www.caamt.com.br.

As vagas são limitadas e a prova será realizada no dia 26 de agosto, às 16h, na Associação dos Advogados, em Cuiabá. Com percursos de 40 a 300 metros, variando conforme a faixa etária dos participantes.

Os inscritos receberão kit contendo camiseta com tecido tecnológico e número de peito. Esses itens deverão ser retirados na semana da prova em local e horário a ser definido pela organização do evento.

Os organizadores da prova informaram que todas as crianças inscritas e que participarem da competição receberão, ao término, medalhas. Importante destacar que, por se tratar de um projeto cujo objetivo é incentivar a prática esportiva entre as crianças, não haverá premiação em dinheiro ou troféu.

Informações: CAA/MT (65) 3644-1006 / 3644-1374