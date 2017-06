"Um cidadão se achou no direito de violar e profanar essa obra de arte da natureza cimentando (sim, é isso mesmo, cimentando) um sapo de jardim sobre a pedra", criticou.

O agrônomo disse, na mensagem, que passa por esse trecho, onde, além da Pedra do Sapo, tem outros monumentos de rochas, e que gosta de ver e mostrar para quem está com ele essa pedra por causa do formato e imagem que se forma dependendo do ângulo.