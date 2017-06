As medidas constam de decreto assinado pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro (PMDB), nesta semana. As mudanças começam a valer quando for aberto o prazo de matrículas para o segundo semestre.

Crianças que tenham deficiência, que sejam beneficiárias do programa Bolsa Família, ou que pertençam a famílias com menor rendimento mensal terão prioridade nas matrículas nas creches e centros municipais de educação infantil de Cuiabá.

Antes do decreto, o principal critério para a matrícula da criança era a proximidade da casa da famíla com a unidade escolar.

Os critérios para a escolha das crianças que serão matriculadas são nesta ordem: as que têm algum tipo de deficiência física, as que recebam o benefício do programa Bolsa Família, do governo federal, e as que sejam de famílias com menor rendimento mensal.