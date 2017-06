DA REDAÇÃO



O Cuiabá Esporte Clube joga neste domingo (18) contra o Salgueiro (PE) pela sexta rodada da série C do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 15h, e será realizada no município de Salgueiro, interior de Pernambuco.

A equipe está invicta fora de casa, tendo empatado as três partidas, contra o Botafogo (PB), Remo e Sampaio Corrêa, respectivamente.

“Apesar de invicto, esperamos sair do jogo com a vitória, pois com três pontos ficaremos muito perto do G-4”, afirmou o atacante Elias.

Na partida deste domingo o Cuiabá terá a estreia do técnico Moacir Júnior, contratado nesta semana para substituir Roberto Fonseca.

Susto

A equipe do Dourado passou por um susto na madrugada desta sexta-feira (16) ao embarcar para a partida. Um pássaro se chocou contra a turbina do avião, que teve que voltar e desembarcar no Aeroporto Marechal Rondon.